Su Nuraghe festeggia in poesia i cento anni di zia Angelina Serra

Poesie inserite tra i testi del prossimo appuntamento con il laboratorio linguistico in calendario martedì 26 maggio, alle 21. In poesia, in Limba mama, Lingua materna, con la lingua del cuore messa il versi da Nicola Loi di Ortueri, la comunità sarda di Biella saluta i cento anni di zia Angelina Serra.

Due poesie scritte appositamente per la decana che alla comunità sarda di Biella ha dato generosamente il suo contributo durante le lunghe permanenze a Pollone nella casa del figlio Domenico. È lei che, con le donne anziane del Circolo, ha benedetto a Candelo, nell’anno giubilare 2000, lo stendardo processionale di Santa Maria di Oropa e di Sant’Eusebio da Cagliari, Patrono del Piemonte. Alla presenza dell’allora arcivescovo, oggi cardinale, Tarcisio Bertone, ha gettato semi di grano e petali di fiori mentre l’alto prelato e il cappellano di Su Nuraghe, don Ferdinando Gallu, benedicevano con l’acqua santa. Come per gli antichi eroi, sebbene a distanza e confinati in casa, i suoi cento anni vengono salutati in poesia, con riconoscente affetto, “festende in gosu”, festeggiando con gioia.