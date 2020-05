Speciale ripartenza: in Liguria e Piemonte si riapre con nuove misure. Lo scopriamo nella nostra diretta

Come ogni lunedì torna l'abituale appuntamento di approfondimento sull'emergenza Coronavirus per il gruppo editoriale Morenews. Per cercare di fare chiarezza sull'emergenza Coronavirus tutti i nostri giornali oggi saranno in diretta con Patrizia Corgnati di Linea Italia Piemonte coinvolgendo le zone della Liguria, Piemonte e Costa Azzurra con collegamenti sulla ripartenza. Alle ore 17.00 saranno collegate le testate liguri mentre alle ore 18.00 quelle piemontesi.

LIGURIA H. 17

www.sanremonews.it www.imperianews.it con Carlo Alessi da Sanremo Bar Renissance di piazza Colombo, ospite il titolare FABRIZIO ROSSI

www.savonanews.it con Roberto Vassallo da Savona, ospite YURI PASTORE, Esercente balneare

www.lavocedigenova.it con Alberto Bruzzone da Genova

www.montecarlonews.it con Beppe Tassone

PIEMONTE H.18.30

www.vconews.it con Alessandro Cobianchi, ospite: MARCO SACCO, Chef Piano 35 (Torino) e Piccolo Lago (Mergozzo)

www.lavocediasti.it con Betty Martinelli da Asti, ospite: RAFFAELE GIUGLIANO, Presidente partire Iva Asti

www.targatocn.it con Barbara Simonelli da Cuneo, ospite: TEO MUSSO BALADIN, Fondatore di Baladin

ww.torinoggi.it www.24ovest.it www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24 con Manuela Marascio da Torino, ospiti: MARCO VINARDI, Presidente Associazione di via Nuova Nizza Lingotto - ALESSANDRO LUPI, Coordinatore Commercio Circoscrizione 8 (Torino)

www.valsesianotizie.it con Mauro Benedetti da Borgosesia, ospite: TATIANA BERNARDI, Presidente Ascom Confcommercio Borgosesia

www.newsbiella.it con Gilberto Caon da Biella, ospite: CRISTIAN CLARIZIO, Presidente Proloco Biella

wwwlavocedialba.it con Pietro Ramunno, da Alba con MARIUCCIA ASSOLA, A.C.A. Rappresentante di categoria bar Alba