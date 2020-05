Il basket femminile biellese ha un nuovo presidente

Nonostante il periodo attuale, la dirigenza del Basket Femminile Biellese è sempre molto attiva sotto l'aspetto organizzativo. Dopo la riconferma degli allenatori e dello staff, e mentre si studiano i piani per la ripartenza agonistica quando ce ne sarà l'opportunità, la novità riguarda la massima carica statutaria. Nell'ultima assemblea in videoconferenza, è stato nominato il nuovo presidente. Andrea Raul Mantovani, imprenditore di Strambino, ha già collaborato quest'anno la società laniera, sia sponsorizzando il minibasket tramite le sue attività di lavanderia industriale e assistenza informatica, sia fornendo un supporto logistico durante le attività in palestra e nelle trasferte.

"Siamo molto contenti di avere Raul tra di noi - commentano dalla dirigenza - porta la sua esperienza come imprenditore e come uomo di sport. Pur non arrivando dal mondo del basket, è stato dell'ambiente degli sport di squadra anche ad alto livello. Sicuramente le sue capacità organizzative, la sua serietà e la sua concretezza ci daranno una mano a fare ulteriori e passi avanti nella crescita della società. Di fatto sostituisce il vecchio presidente, a cui va il nostro ringraziamento per l'apporto dato. È un grosso in bocca al lupo a Raul."

"Sono molto contento e ringrazio della fiducia che la società ha deciso di concedermi. Spero di essere di aiuto e di riuscire a concretizzare gli ideali etico sportivi che la società stessa rappresenta" è il primo commento del neo numero uno. L'imprenditore canavesano diventa così il quarto presidente Bfb e dovrà aiutare la società che rappresenta Biella nel panorama del basket femminile, in un momento sicuramente non facile, ma da cui possono nascere grandi opportunità.