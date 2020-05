Viverone, torna la navigazione a motore sul Lago. Per i trasgressori multa fino a 3mila euro

Torna la navigazione a motore sul lago di Viverone. A darne comunicazione ieri, sui propri canali social, lo stesso primo cittadino Renzo Carisio: “Il sindaco, quale presidente della gestione associata del lago di Viverone, ha emesso un’ordinanza che ripristina la navigazione a motore che dovrà avvenire nel rispetto del regolamento regionale di navigazione sul lago di Viverone e delle disposizioni in materia di distanziamento interpersonale relative al Covid-19. Il tutto con decorrenza 18 maggio 2020”. Leggendo l’ordinanza il sindaco precisa che “si da mandato agli organi di Polizia, in servizio, di controllare la corretta applicazione della presente ordinanza. Il mancato rispetto degli obblighi costituisce violazione e viene sanzionato in via amministrativa con il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro”.