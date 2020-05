Pralungo, mascherine per tutti e banco alimentare. E sulla Casa di Riposo il sindaco: “Tamponi tutti negativi”

“A Pralungo non c'è mai stata una emergenza coronavirus, pochi casi positivi e molto circoscritti, attualmente tutti usciti dalla quarantena. Inoltre, nella Casa di Riposo Opera Pia Ciarletti non si è registrato nessun caso, alla luce anche degli ultimi tamponi effettuati: tutti negativi. Questo anche grazie al protocollo restrittivo messo da subito in atto”. A fare il punto della situazione in paese è lo stesso primo cittadino Raffaella Molino che prosegue: “Anche nella seconda fase si continuerà ad agire con le dovute cautele per tenere il contagio lontano dagli anziani ospiti”.

Sulla questione dei buoni spesa, il sindaco rimarca il concetto che “l'isolamento ci ha fatto riscoprire l'importanza dei nostri piccoli negozi di paese che, sin da subito, si sono attivati per venire incontro alle esigenze della popolazione attivando un importante servizio a domicilio, fondamentale per molti anziani timorosi ad uscire di casa. Questo unitamente a rapporti di buon vicinato, agli amministratori che si sono resi disponibili, ha fatto sì che non si siano dovuti richiedere interventi della Protezione Civile sul territorio. È terminata la distribuzione dei buoni pasto con i fondi assegnati dallo stato integrati con altri 1500 euro di fondi comunali per far fronte a tutte le richieste pervenute entro il 14 aprile”.

Ma l’emergenza alimentare rimane per molte famiglie, trovatesi in difficoltà e ancora lontane dal proprio posto di lavoro. “Qualcuno teme di averlo perduto e fatica a far fronte anche alle minime necessità – spiega Molino - Per questa ragione il Comune di Pralungo sta organizzando un banco alimentare: sono già stati distribuiti una trentina di pacchi alimentari con generi di prima necessità che si sono reperiti grazie a donazioni varie. Chiunque può contribuire in vari modi: attraverso il conto corrente IBAN: IT77J0609022308000021700069 indicando sulla causale emergenza coronavirus o acquistando buoni spesa nella macelleria del paese e generi alimentari lasciandoli nei due alimentari di Pralungo e Sant’Eurosia o portandoli direttamente nella sede della bocciofila. Qui, per il momento, sarà allestito, il banco alimentare telefonando prima al numero: 3273355228”. Per farne richiesta occorrerà compilare un modulo disponibile tra qualche giorno sul sito del Comune.

Infine capitolo mascherine. “In settimana sono state distribuite quelle messe a disposizione dalla Regione Piemonte – conclude il sindaco - Una per ogni residente. Chi per qualche disguido non l'avesse ricevuta può rivolgersi in Municipio”.