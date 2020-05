Oropa, dal 18 maggio tornano le messe aperte ai fedeli. Ecco come comportarsi

Da domani, lunedì 18 maggio, i fedeli potranno di nuovo partecipare alla Santa Messa di Oropa. Comunichiamo qui di seguito i nuovi orari e un “vademecum” per i partecipanti. Questi gli orari delle celebrazioni: da lunedì a venerdì alle 8, 10.30 e 16.30; rosario in comunione con il papa alle 18.15 per tutto il mese di maggio. Il sabato alle 8, 9, 10.30, 16.30 e 18.15; la domenica, invece, le sante messe saranno alle 7.30, 9, 10.30, 12, 16.30 e 18.15, con il rosario alle 15.15.

Di seguito, invece, il vademecum per la celebrazione delle sacre funzioni nella Basilica antica di Oropa secondo le disposizioni vigenti. Non ci sarà il tradizionale scambio della Pace. La comunione verrà distribuita con i guanti e dovrà essere ricevuta dai fedeli nelle proprie mani. Ai fedeli che portano una disabilità tale da non poter comunicarsi con le proprie mani, la Comunione sarà distribuita per ultimi e il sacerdote si farà coadiuvare dai loro accompagnatori.

All’entrata della Basilica i fedeli dovranno indossare la mascherina ed evitare assembramenti all’ingresso. I volontari accoglieranno i partecipanti con un gettone che dovrà essere riconsegnato all’uscita. Terminati i gettoni dovranno attendere che chi il volontario che li ha ricevuti all’uscita li riporti all’entrata. L’accesso alla Basilica nei giorni festivi avverrà dalla porta centrale. L’uscita sarà dalla porta laterale destra sotto il portico. I portatori di disabilità potranno utilizzare la rampa mobile entrando dalla porta laterale destra sotto i portici.

Durante le funzioni, se la Basilica avrà raggiunto la capienza massima, si inviteranno i fedeli ad attendere che qualcuno esca. Tutte le celebrazioni in cui si prevede un importante afflusso di fedeli saranno trasmesse anche nel chiostro grazie agli altoparlanti esterni. In questo caso, i fedeli che parteciperanno alla Santa Messa nel chiostro potranno comunicarsi all’esterno. Tutte le funzioni continueranno ad essere trasmesse in diretta streaming sul sito del Santuario per agevolare coloro che per motivi di età e di salute (come ribadisce lo stesso protocollo di intesa) sono impossibilitati a recarsi in chiesa.