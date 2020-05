Il karate biellese finisce sul web, al via il Funakoshi’s Trophy

Per l’associazione Funakoshi 1976 maggio è il mese del Trofeo riservato alle classi giovanili che raduna tutti gli anni, presso il palasport di Candelo, tutti i giovanissimi appassionati per un confronto/spettacolo sulle abilità acquisite.

Lo staff tecnico del sodalizio biellese ha deciso di non rinunciare a questo importante momento di crescita e divertimento, trasformandolo in “e-Funakoshi’s Trophy”, che prenderà il via il 20 maggio e si concluderà il 30 dello stesso mese.

Sono previsti giochi di abilità e destrezza, prove tecniche di precisione e rapidità e confronti situazionali di problem solving. Tramite video e dirette streaming, le prove saranno valutate dalla Commissione Arbitrale che comunicherà la classifica ed assegnerà i premi (veri) che saranno consegnati in modalità “reale”.