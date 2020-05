Crevacuore, consegnate le mascherine della Regione a tutti i cittadini

Nuova distribuzione di dispositivi sanitari individuali a Crevacuore. Nella mattinata di giovedì 14 maggio, è stata effettuata la consegna domiciliare a tutti i nuclei familiari delle mascherine che la Regione ha messo a disposizione gratuitamente per tutti i comuni del Piemonte. I volontari e il personale di Polizia locale hanno recapitato le mascherine nella cassette postali di 706 nuclei familiari (e per un totale di 1484 cittadini) escludendo così il contatto diretto.

“A loro va il sincero ringraziamento dell'amministrazione comunale di Crevacuore – spiega il sindaco Ermanno Raffo - Uniti si va avanti e si vince. Ricordiamo di contattare, in caso di mancata consegna o di eventuali disguidi, gli uffici comunali al numero 015.768152. La disponibilità delle mascherine non implica l’allentamento delle misure di restrizione previste dai provvedimenti legislativi in vigore”.