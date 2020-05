Coronavirus, niente lanci di paracadutisti col tricolore: “Ci vedremo alla discesa di Babbo Natale”

I Paracadutisti della sezione provinciale di Biella comunicano che sabato 30 maggio non si terranno i lanci previsti in occasione dell’11° Festa del Comitato Associazioni d’Arma Biella. I lanci di paracadutisti con il tricolore erano in programma alle 12, presso i Giardini Arequipa in via Don Luigi Sturzo a Biella, ma l’evento è stato annullato a causa dell’emergenza coronavirus.

“L’organizzazione di un lancio, oltre agli elevati costi del mezzo aereo, richiede una grande mole di autorizzazioni ed un’attenta pianificazione, oltre ovviamente al meteo favorevole, per questo dispiace ancora maggiormente non poter vedere il nostro tricolore scendere nel cielo di Biella – spiegano - I Paracadutisti della sezione di Biella, non appena possibile, saranno nuovamente presenti nelle varie manifestazioni che organizzano, prima fra tutte la tradizionale discesa di Babbo Natale, prevista per il 24 dicembre allo Stadio Pozzo di Biella”.