Centri estivi, anche Biella al Centro interroga il sindaco: “Come organizzarli e con quale contributo?”

I centri estivi infiammano il dibattito politico all’ombra di Palazzo Oropa. Dopo le frecciatine e i colpi a distanza tra il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la Lega, anche i gruppi consiliari di Biella al Centro hanno presentato due interrogazioni sull’organizzazione, e il contributo, dei centri estivi cittadini che attendono, a detta loro, risposte urgenti. “Vista la responsabilità sanitaria locale del sindaco di Biella, è opportuno un suo intervento urgente sia nei confronti della Regione Piemonte sia dei vertici dell’Asl biellese, per avere quanto prima indicazioni precise ed univoche su come gli organizzatori dei centri estivi, privati o comunali, si dovranno comportare - spiegano i consiglieri di minoranza Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda nella loro interrogazione – Chiediamo quali saranno le responsabilità, oltre ovviamente a quelle civili, in capo al responsabile legale di ogni singolo centro estivo, quanto sarà il contributo stanziato dal Comune per le attività estive e con quali regole e con quali tempi verrà erogato ai singoli beneficiari. Con la premessa che i centri estivi svolgono un’attività sociale importantissima a favore delle famiglie della città e danno la possibilità a bambini e ragazzi di poter essere ospitati in un ambiente protetto e controllato durante il periodo estivo”.

Al centro della seconda interrogazione, presentata dalla coalizione di liste civiche, il contributo della Regione Piemonte per i centri estivi. “Interpelliamo il sindaco e l’assessore competente per sapere se il Comune i Biella è in possesso di notizie certe sul fatto che lo stanziamento di 5 milioni da parte della Regione a sostegno delle famiglie in relazione ai centri estivi sarà confermato – spiega il gruppo di minoranza – Inoltre, vogliamo conoscere se il Comune è in possesso di informazioni in merito ai criteri di assegnazione di questo sostegno, e in particolare in quali date verrà erogato, e alle modalità operative di concessione di tale contributo, e in particolare se beneficiari saranno le famiglie o gli organizzatori dei centri estivi”.

“Anche perché – concludono - l’argomento è di indubbio interesse in quanto, qualora fosse possibile l’organizzazione di attività estive, certamente l’impatto economico dell’emergenza Covid-19 non sarà indifferente e non potrà gravare esclusivamente sulle famiglie o sul bilancio comunale”.