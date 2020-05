Dal Nord Ovest – Tragedia in montagna, muore uno snowboarder

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Mount Dolent (Courmayeur) per il soccorso ad uno snowboarder caduto durante la discesa sul ghiacciaio dalla vetta lungo il versante sud, in "splitboard" (tavola da snowboard che si divide in due sci per la salita su neve). L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di oggi, 17 maggio, a quota 3800 mt.

Lo snowboarder è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e dal medico rianimatore in equipaggio di elisoccorso, che ne ha constatato il decesso. Lo snowboarder è un uomo di nazionalità non ancora accertata. Il compagno di discesa non ha avuto necessità di trattamento sanitario. Sono in corso le procedure di identificazione e riconoscimento.