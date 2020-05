Campiglia Cervo, capanno degli attrezzi divorato dalle fiamme: indagini in corso

Attimi di preoccupazione a Campiglia Cervo. Ieri pomeriggio, 16 maggio, un capanno degli attrezzi in legno ha preso letteralmente fuoco per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco che, nel giro di due ore circa, hanno avuto la meglio sulle fiamme. Fortunatamente non era presente nessuno all’interno del catasto, ora parzialmente agibile e di proprietà di un uomo di 82 anni. Dai primi accertamenti sembra che il rogo abbia avuto origine dalla porta d’ingresso. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire le cause dell’incendio.