A Valdilana l’ultimo saluto al giovane Niru, scomparso a soli 16 anni

A Ponzone si sono tenuti i funerali di Nirupan Selvarajah, scomparso in questi giorni all’età di 16 anni a causa di un brutto male. Per tutti era semplicemente “Niru”. A piangerlo la comunità Tamil e il territorio di Valdilana. A ricordarlo, sulla propria pagina Facebook, il Trivero Basket, la squadra con cui aveva giocato alcune stagioni: “Per come lo abbiamo conosciuto noi è un ragazzo che ci ha dato gioia nelle due stagioni in cui ha giocato a basket. Non poteva fare le partite, ma è sempre venuto con entusiasmo agli allenamenti. Speriamo di averti potuto dare qualche momento di serenità e normalità, che per un bambino della tua età è importante. Ci hai insegnato ad avere gioia per quello che facciamo e tanti piccoli, ma grandi, insegnamenti che vogliamo ricordare e provare a mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Chi ti ha conosciuto avrà certamente un ricordo personale bello di te: la tua onestà, la voglia di vivere, il tuo entusiasmo ci siano da esempio in questi tempi”.