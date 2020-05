A Sagliano l’addio di Piero Della Rossa, fondatore del negozio di articoli in carta e bomboniere

Si è tenuta ieri, in forma strettamente privata come da disposizioni, al cimitero di Sagliano Micca la benedizione della salma di Piero Della Rossa, mancato in questi giorni all’età di 84 anni. Molto conosciuto a Biella per la sua attività di articoli in carta, candele e bomboniere, situata in Piazza Battiani, di cui era stato il fondatore. A darne il triste annuncio le figlie sulla pagina social del negozio. La notizia ha destato dolore profondo e numerosi sono stati i messaggi di stima e di vicinanza alla famiglia.