A Mongrando una panchina arcobaleno per celebrare la giornata internazionale contro l’omofobia

Nuova iniziativa dell’amministrazione Filoni. In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia questa mattina, 17 maggio, il primo cittadino ha ricordato l’appuntamento postando sui propri canali social l’immagine di una delle due panchine presenti in piazza XXV Aprile, con le tinte dell’arcobaleno. “Bisogna rispettare sempre, non solo il 17 maggio ma tutti i giorni dell’anno – spiega il sindaco Antonio Filoni - Queste panchine ci comunicano che chi non rispetta le diversità non ha cuore”.