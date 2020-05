Consiglio comunale a Candelo, ecco le proposte del gruppo di Veronese accolte dalla Giunta

Riceviamo e pubblichiamo:

"Seduta una presenza, in piena sicurezza.Sei lunghe ore di discussione su variazioni di bilancio, interpellanze e mozioni. Il motto di questa Amministrazione? "Stiamo a guardare quello che fanno gli altri e poi, forse, lo faremo anche noi".

Bearsi del basso tasso di contagio a Candelo, invece di ringraziare la fortuna, non aiuterà il Comune a rialzarsi! Le azioni sono state e sono tutt’ora tardive ed insufficienti. La Legge ha ora reso disponibili nelle casse comunali circa 58.000,00 euro (rinvio pagamento mutui).

Abbiamo chiesto che si destinino ESCLUSIVAMENTE ad aiuti ad imprese e famiglie colpite dalla crisi Covid 19.

Le nostre proposte ACCOLTE sono state:

- Cimitero: dopo oltre 15 anni, il parcheggio in ghiaia davanti all’ingresso secondario (su via Iside Viana) verrà rifatto (autunno 2020?), per la sicurezza degli utenti, in primis anziani e per dovere di decoro. ATTENZIONE! A fianco del Cimitero l’Amministrazione però vorrebbe realizzare un parcheggio per autobus turistici. Questo non è accettabile. Il rispetto dovuto al luogo è prioritario.

- SEAB spa: creato FINALMENTE il Fondo € 100.000,00 da cui attingere per far fronte, in base alla quota di Candelo, ai debiti della società. Non si dimentichi però la responsabilità dei Sindaci per aver votato bilanci “attivi”, in realtà passivi (come da relazione dei Revisori), contribuendo all’aggravarsi della situazione. C’è il Fondo per bonifica post-mortem della discarica di Masserano per circa € 190.000,00.

- Scuola Media: i bagni verranno rifatti (estate 2020?). Il dialogo resta ZOPPO a seconda dell’assessore con sui si interloquisce. L’Amministrazione resta RETICENTE, TITUBANTE E IMPREPARATA su argomenti CRUCIALI.

- PROPRIETA’ SUOLO antistante abitazioni di Via Sandigliano. NON E’ STATA DATA RISPOSTA. Dopo 7 mesi dal deposito della nostra interpellanza, l’Amm.ne ha bisogno di ULTERIORE tempo per saper rispondere!

- SECONDA CASA DA GIOCO A CANDELO. Ci viene detto che la mappatura dei luoghi sensibili (obbligatoria per Legge!) è stata fatta nel 2017 e MAI PIÙ AGGIORNATA e QUESTA Amministrazione insiste nel NON ritenere Casa per l’Autismo e farmacia luoghi sensibili NONOSTANTE LA LEGGE SUL PUNTO SIA CHIARA!

- RSA E AUMENTI. Come ovvio, essendo privatizzata, NESSUN CONTROLLO è più possibile su prezzi e politiche gestionali. A cosa serve quindi la neonata Commissione RSA?

- SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA A SPESE DEL COMUNE (€ 114.000), ANZICHE’ DELLA PUNTO SERVICE RL. Vergognoso. Sia ben chiaro che il prezzo di realizzo della cessione della RSA, di cui l’Amministrazione si vanta, NON E’ REALE, dovendo sottrarre questo importo! Un’Amministrazione capace, invece, avrebbe fatto pagare il costo a chi gestirà per i prossimi 66 anni la struttura e ne incasserà i profitti. La risposta dell’assessore: “NON SI PIANGE SUL LATTE VERSATO”.

- RESTANO BLOCCATI I PREMI DI PRODUTTIVITA’ 2015 DEI DIPENDENTI DEL COMUNE. Invece di pagare € 28.000,00 ai dipendenti, l’Amministrazione SPERPERA € 20.000,00 e paga la parcella ad un professionista per i riconteggi!