"Ripartiamo Insieme", ancora due settimane per partecipare al bando di Fondazione CRB e Biverbanca

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con Biverbanca, promuove il bando straordinario “EMERGENZA COVID 19 Area Biellese: Ripartiamo Insieme” con l’intento di favorire iniziative a sostegno del territorio in difficoltà con particolare attenzione alle famiglie con bambini e ragazzi, agli anziani e ai soggetti in situazione di fragilità, guardando inoltre alla necessità di intraprendere azioni di sviluppo locale che aiutino il territorio biellese ad uscire dall’attuale fase di incertezza. Per la presentazione delle domande ci sono ancora due settimane di tempo: i moduli devono essere consegnati entro le 16 del 29 maggio.

AMBITO TERRITORIALE

Gli enti che partecipano al bando devono aver sede nel territorio della Provincia di Biella e/o realizzare progetti nel territorio provinciale.



OBIETTIVI E PRIORITÀ

Il bando intende rispondere in particolare ai bisogni di sostegno di alcune categorie fragili (minori e anziani in primis), che si sono trovate senza supporto a causa della chiusura dei servizi ordinari (scuole, centri diurni, servizi ricreativi), e delle comunità locali per rafforzarne la coesione sociale e lo sviluppo economico. Il bando intende sostenere una serie di azioni volte al miglioramento della condizione di vita dei soggetti che vivranno con maggiore difficoltà la ripresa delle attività nella fase 2 ed in particolare:



– sostegno alla famiglia attraverso interventi a favore della conciliabilità tra lavoro ed esigenze familiari;

– realizzazione di nuove reti volte ad arricchire il sistema, integrando, ottimizzando e ri-orientando l’utilizzo delle risorse e dei servizi presenti a sostegno del territorio e del suo sviluppo;

– facilitazione dei processi di consolidamento tra le reti sociali già attive e di accompagnamento a operatori e volontari che operano nei centri di aggregazione già presenti del territorio;

– sviluppo dell’empowerment dei soggetti destinatari del bando con azioni volte alla responsabilizzazione, valorizzazione e rafforzamento del loro ruolo nella società;

– rafforzamento di azioni innovative e coordinate in grado di rendere maggiormente efficaci gli interventi attivati per fare fronte alla fase emergenziale;

– attivazione e potenziamento di programmi che rafforzino la coesione sociale, le reti di prossimità e lo sviluppo economico delle comunità locali, con particolare riferimento alle zone più marginali e svantaggiate;

– promozione di percorsi inclusivi che favoriscano l’inserimento sociale di persone in situazione di svantaggio che si trovino in particolari difficoltà determinate dalla “distanza sociale” imposta dalle norme di contenimento Covid19.



Tutte le azioni previste nelle progettualità presentate dovranno attenersi rigorosamente a tutti i provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus emanati dal governo, dai ministeri, dal dipartimento della protezione civile, dalle regioni e dall’Anci e da quanto previsto dal Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020.



TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE

I progetti presentati dovranno essere attivati a partire dall’avvio fase 2 e dovranno essere ultimati entro la fine dell’anno.



I CONTRIBUTI