Riaprono i negozi: regole precise per abbigliamento e calzature

Guanti obbligatori per toccare i capi d'abbigliamento; igienizzazione di scarpe e prodotti dopo ogni prova. E, naturalmente, ingressi contingentati per evitare il rischio di affollamento. Possono riaprire anche negozi al dettaglio e centri d'abbigliamento, ma il rapporto con il cliente dovrà necessariamente cambiare. Il numero di persone ammesse all'interno sarà valutato in base alla superficie del negozio, garantendo sempre il distanziamento di un metro tra un cliente e l’altro e, anche qui, varranno le regole di sanificazione, utilizzo di mascherine e guanti. La sanificazione seguirà norme particolari nei negozi di abbigliamento e calzature, con la disinfezione degli indumenti e delle scarpe ogni volta che vengono provati. E la clientela dovrà obbligatoriamente usare i guanti per poter toccare i capi.