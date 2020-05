In ospedale un'opera d'arte per dire “grazie” al personale impegnato nell’emergenza FOTOGALLERY

Un’opera d’arte donata nella prima fase dell’emergenza coronavirus come tributo e omaggio al personale impegnato nella cura dei pazienti. L'idea nasce dall'artista biellese Christian Consoli: realizzata a mano, 142 centimetri di altezza, in acciaio e colorata a spray, l’opera simboleggia il coronavirus che si abbatte sull’Italia improvvisamente, come fosse un meteorite. Un segno di riconoscimento e gratitudine per il lavoro che il personale sta svolgendo e ha svolto in un momento complicato e drammatico.

45 anni, di Vigliano, Christian nella vita è capofficina in un’azienda che produce macchine tessili. "La mia più grande passione rimane l’arte - racconta -. Investo soprattutto idee, dal momento che utilizzo materiali per lo più riciclati o scarti come ferro, legno, acciaio e tutto ciò che ruota intorno alla meccanica. Non eravamo pronti ad una situazione del genere, ma un “grazie” speciale era doveroso nei confronti di tutti i nostri sanitari e volontari che la stanno affrontando da veri combattenti. Un ringraziamento al comune di Biella per aver voluto che l'opera venisse donata all'ospedale".