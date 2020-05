Ecocentri biellesi, da lunedì si riapre per gli ingombranti e i beni durevoli

Da lunedì 18 maggio gli Ecocentri biellesi saranno nuovamente aperti per il

conferimento dei rifiuti ingombranti. A comunicarlo è Cosrab, il consorzio smaltimento rifiuti area Biellese, il cui presidente Gabriele Bodo spiega: "Una buona notizia per gli utenti: da lunedì potranno usufruire dei servizi di conferimento di

ingombranti e beni durevoli (mobili, elettrodomestici, divani, materassi). Inoltre verrà riattivata anche la raccolta di abiti usati".



Cosrab precisa che resteranno in vigore le attuali regole di accesso: "Gli accessi saranno contingentati" spiega Bodo. "Entrerà infatti solo una persona alla volta (due nell'ecocentro di Biella, ndr), che dovrà presentarsi all'ingresso con guanti e mascherina. Verrà fatta rispettare la distanza di sicurezza se si dovessero formare code agli ingressi. In tal caso, mezz'ora prima della chiusura dell'ecocentro, il personale indicherà ai mezzi in fila chi sarà l'ultimo a poter conferire in quella giornata. Colgo l'occasione anche per ricordare che il servizio di prenotazione per

il ritiro a domicilio del verde è gia attivo dalla settimana scorsa".

Il conferimento dei rifiuti verrà effettuato esclusivamente dagli utenti: il personale Seab presente avrà il compito di indicare la corretta destinazione del rifiuto, ma non potrà in alcun caso maneggiare ciò che verrà conferito dagli utenti.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde di Seab 800 399 760



Questi gli orari degli ecocentri della provincia di Biella.



BIELLA. Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 13,30 alle

16,30. Sabato dalle 8,30 alle 11,30.



CERRIONE. Martedi dalle 13 alle 17. Sabato dalle 9 alle 15.



COSSATO. Martedi dalle 9 alle 12. Giovedì dalle 13 alle 17. Sabato dalle 9

alle 15.



MONGRANDO. Lunedì dalle 13 alle 17. Sabato dalle 9 alle 15.



PRAY. Mercoledì dalle 13 alle 17. Sabato dalle 9 alle 15.



TRIVERO. Lunedì dalle 13 alle 16. Mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle

16. Giovedì dalle 9 alle 12. Sabato dalle 10 alle 15.



VIVERONE. Mercoledì dalle 13 alle 17. Sabato dalle 9 alle 15.