Biella, Pd: "Quando le aperture dei centri estivi? Preoccupati per la situazione psicologica dei bambini"

"Le interrogazioni a sindaco e assessori competenti nascono dalle forti preoccupazioni che avvertiamo come gruppo consiliare in merito alla situazione psicologica e di salute dei nostri bambini e ragazzi. Crediamo che sia prioritario occuparci di loro al più presto dal momento che hanno dovuto sacrificare la serenità e spensieratezza in questi mesi a favore dei cittadini più anziani". Questo il pensiero del consiglieri del Partito Democratico a Biella che vogliono risposte sulle riaperture dei Centri Estivi, nella consapevolezza che “bambini e adolescenti hanno bisogno di socialità e movimento”. Da queste premesse le richieste dei consiglieri di minoranza: "Se sia sotto stretto monitoraggio la situazione dei nostri bambini e adolescenti e con quali modalità; quali siano le misure che verranno adottate per l’apertura dei Centri estivi; se siano state richieste ad ASL e Regione le linee guida per l’apertura in sicurezza dei centri estivi e infine quante risorse economiche verranno predisposte per l’apertura dei centri estivi".

E ancora: "Che vengano aperti i centri estivi senza indugio, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e secondo le tempistiche indicate a livello nazionale e regionale, che sia messo al centro dell’organizzazione dei centri estivi il movimento in ogni sua accezione: sport, ginnastica, corsa, camminate, danza rigorosamente all’aria aperta, se sia stata valutata l’opportunità di coinvolgere le Società sportive nell’organizzazione dei centri estivi, ricordando che molti dei nostri bambini e ragazzi non hanno potuto usufruire delle attività sportive che erano già state pagate dalle famiglie e alla luce degli enormi sforzi economici che sono stati messi in campo negli ultimi anni da parte del Comune per la valorizzazione di queste società".

Le premesse del PD. "I nostri bambini non frequentano la scuola e le attività sportive e ricreative dal 22 Febbraio, dai dati emanati dal servizio emergenza Telefono Azzurro, le richieste di aiuto nel periodo di lockdown sono aumentate del 20% e sono salite del 40% le chiamate dei ragazzi che hanno confidato di aver pensato al suicidio o che sono arrivati ad atti di autolesionismo.

La Rete Europea dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza ha redatto una dichiarazione sui diritti dei minorenni nel contesto dell’epidemia di Covid-19 in cui si è evidenziato come il lockdown possa aver aumentato il rischio di violenza domestica e familiare e possa aver colpito i bambini in modo significativo.

E’ allarmante la segnalazione da parte di Associazioni come Meter, che si occupano della lotta contro la pedofilia e la tutela dell’infanzia, di un consistente aumento di casi di abusi e di adescamenti di minori online (aumento del 40%). Il lockdown ha aumentato il tempo che i nostri bambini e ragazzi trascorrono al computer o al telefono. Vi sono dati che mostrano come questo comportamento conduca ad un incremento dei rischi legati ad internet per i nostri minori come l’adescamento, il sexting fino al ricatto sessuale.

La situazione sociale che si sta creando e le difficoltà economiche che attraverseranno le famiglie italiane nei prossimi mesi, sono a rischio di esporre i nostri bambini e ragazzi ad un aumento di violenza fisica e psicologica soprattutto in quelle fasce più fragili dove la povertà e fattori culturali possono contribuire maggiormente a questo rischio. I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di socialità e movimento e per questo condividiamo la linea della Ministra per la famiglia Elena Bonetti che sta lavorando per la riapertura dei centri estivi da Giugno. Di certo l’apertura dei Centri estivi necessiterà di maggiori risorse economiche per la messa in sicurezza dei bambini e degli operatori".

E’ noto come lo sport e il movimento abbiano effetti benefici sullo stato psicofisico dell’individuo, infatti riducono il rischio di obesità e migliorano la performance del sistema immunitario, un effetto che in questo periodo è auspicabile per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus. Inoltre sappiamo che l’attività fisica migliora l’umore, lo stress, l’ansia, il nervosismo e quindi determina benessere mentale. Nel nostro territorio abbiamo numerose società sportive che rappresentano un’eccellenza per il Biellese e che hanno a disposizione strutture con grandi spazi all’aperto".