A Verrone arrivate le mascherine della Regione Piemonte

Nello scorso week end, il sindaco di Verrone, Cinzia Bossi, alcuni consiglieri comunali e volontari, hanno consegnato casa per casa, ad ogni cittadino del paese, le mascherine che il comune ha ricevuto dalla Regione Piemonte.

La Regione ha inoltre indetto il bando di sostegno alle famiglie per il diritto allo studio in previsione del prossimo anno scolastico, pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Verrone. Fino al prossimo 10 giugno le famiglie degli studenti residenti in Piemonte ed iscritti per l'anno scolastico 2020-2021 a scuole statali, paritarie, o agenzie formative accreditate per l'obbligo formativo, possono presentare domanda per i voucher con cui sostenere le spese d'iscrizione e frequenza a scuola, oppure, in altenativa, per libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali alla scuola, trasporti, e attività integrative inserite nel Piano Offerta Formativa.

Il voucher, che comprende il contributo statale per i libri di testo, può essere chiesto direttamente dagli studenti maggiorenni che non abbiano compiuto 21 anni e che non abbiano conseguito il titolo di scuola secondaria. La domanda, a cui hanno diritto le famiglie con un ISEE fino a 26mila euro, si presenta esclusivamente on line su www.sistemapiemonte.it/assegni di studio. Per informazioni si può consultare il sito www.regione.piemonte.it .