A Roppolo parte la terza distribuzione di mascherine

Lo scorso 5 maggio il Comune di Roppolo ha iniziato la "fase 2" con la riapertura del cimitero, dove ora gli ingressi sono scaglionati e, dalla prossima settimana, si appresta alla terza distribuzione di mascherine alla popolazione.

"Lunedì 18 inizierà la consegna delle mascherine che la Regione Piemonte ha messo a disposizione gratuitamente per i comuni piemontesi, imbustate singolarmente in confezione sigillata. - dichiara il sindaco Renato Corona - Come sempre il comune sarà suddiviso in zone e vi invitiamo a pazientare se non le riceverete tutti nello stesso giorno: i volontari faranno il possibile per recapitarle in tempi brevi. Chi non le ricevesse, per qualche disguido, è invitato a segnalarlo al comune che provvederà al recapito".

Da lunedì 18 maggio, inoltre, i cittadini di Roppolo avranno a disposizione il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti presso l'ecocentro di Vivevone, che sarà riaperto nei giorni di mercoledì, dalle 13 alle 17, e sabato, dalle 9 alle 15.