A Pollone raccolta fondi per la solidarietà alimentare

Il Comune di Pollone ha aperto un conto corrente di raccolta fondi di solidarietà alimentare per incrementare il contributo ricevuto dallo Stato, come spiega il sindaco Sandro Bonino: "Fino ad ora, abbiamo utilizzato circa i 2/3 degli 11.100 euro che ci ha messo a disposizione lo Stato, e che serviranno ancora per poco: con questo conto corrente potremo continuare a distribuire gli aiuti alimentari, perchè io penso che ne avremo bisogno anche a giugno e luglio. Noi abbiamo fatto buoni da 25 euro divisi in tagli da 5 euro per persona: al momento ne hanno usufruito circa 25 famiglie, e qualcuno ha già ricevuto la seconda tornata. Con uno sguardo alla ripresa di commercio ed artigianato, stiamo quindi valutando, in base alle nostre disponibilità economiche, di continuare ad aiutare chi è a reddito 0 e tutti coloro che hanno bisogno a causa del coronavirus".

In attesa delle mascherine della Regione Piemonte, a Pollone si è conclusa la seconda distribuzione. "La scorsa settimana abbiamo consegnato 2400 mascherine comprate da noi, - racconta il primo cittadino -, la seconda distribuzione dopo le 2500 dell'anitivigilia di Pasqua, quando ne consegnammo 2 per nucleo famigliare, alla casa di riposo del paese, ed alla casa di soggiorno per anziani "Il Sole". La Regione ha promesso 5 milioni di mascherine ai comuni piemontesi: pare che inizi a distribuire dai centri con meno di 1000 abitanti, in cui noi non rientriamo. Se e quando arriveranno le mascherine della Regione faremo una terza fornitura".