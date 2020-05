Mosca: "Province? Abolizione solo sulla carta e la Lega da subito si dichiarò contraria"

"Noto con piacere che il tema legato all’esistenza delle province negli ultimi giorni è tornato di attualità destando interesse sia a livello nazionale che locale. L’abolizione di questi enti, in realtà avvenuta solo sulla carta e non nella pratica è frutto del crescente populismo che ha contraddistinto i primi anni dello scorso decennio con l’avvento del Movimento Cinque Stelle, che successivamente si distinguerà, allora come oggi per incapacità amministrativa e gestionale della cosa pubblica e che ha trovato sponda nel Governo Renzi e nel PD, i quali, per paura di vedersi superati ne sposarono le tesi. Per la verità anche i sindaci che in quel tempo si vedevano proiettati in una nuova dimensione di onnipotenza territoriale soffiarono sul fuoco e con la loro associazione di categoria, assecondarono questo maldestro progetto.

La Lega da subito si dichiarò contraria a questa evoluzione che allontanava il centro decisionale dai cittadini e non appariva risolutiva delle istanze provenienti dai territori, ma inascoltata subì le decisioni del Parlamento, solamente il Referendum del dicembre 2016 in cui i cittadini si espressero per il mantenimento degli enti in Costituzione ne arrestò il processo e con esso l’ascesa del novello Fonzie in salsa PD. Le province restarono come enti di secondo livello, ovvero si negò ai cittadini l’elezione dei propri rappresentanti, con funzioni e imposizione fiscale ridotte, tanto che i problemi si amplificarono e crebbero fino a diventare ciò che ognuno di noi ha sotto gli occhi. Sono stati eliminati gli stipendi dei politici ma non certo i problemi di manutenzione di scuole e strade, in pratica con la riforma Del Rio si è deciso di rinunciare alla responsabilizzazione degli amministratori eletti dai cittadini per risparmiare circa 300.000 euro, questo era il costo complessivo per un anno di Giunta e Consiglio della provincia di Biella, senza garantire una valida alternativa dal punto di vista funzionale.

Oggi a distanza di sei anni da quella sciagurata riforma pare che tutti si siano accorti dell’importanza di quell’ente che gestiva temi di area vasta in supporto ai sindaci riducendo le funzioni delle regioni per quei temi che erano più legati al livello locale, ma sovracomunale. Le province sono per natura enti amministrativi mentre le regioni sono enti legislativi per questo non è corretto parlare di abolizione di uno o dell’altro ente ma semplicemente entrambi devono assolvere ai loro compiti collaborando in applicazione al principio di sussidiarietà per risolvere i problemi dei territori e dei cittadini. Auspico che sia maturata una coscienza oltre il populismo che si limita a parlare di casta e poltronificio che su questo tema isoli i Cinque Stelle e restituisca garanzie di democrazia, funzioni e risorse agli enti provinciali, che certamente dovranno riformarsi e dare prova di maturità. La giusta mediazione a mio avviso potrebbe essere riportarle elettive con indennità per la Giunta come già oggi avviene oggi per il Presidente, restituendo risorse attraverso capacità impositiva e trasferimenti adeguati per far fronte alle funzioni ad esse attribuite che si potrebbe immaginare addirittura di ampliare.

La visione che noi abbiamo più volte espresso è quella di unire Biella a Vercelli, Verbania e Novara in modo da creare una grande provincia del nord Piemonte che primeggi per capacità imprenditoriale, infrastrutture, logistica, turismo e così via, in grado di competere con il peso della città metropolitana di Torino che per dimensioni e demografia ha sempre fatto la parte del leone. Nella vita se ci si vuole migliorare non bisogna avere paura di confrontarsi con quelli più bravi, per questo il biellese deve avere il coraggio di fondersi con Novara accettando la sfida di mettere in campo personalità di livello in grado di fare gli interessi del territorio di provenienza in un quadro di più ampio respiro con un indubbio peso specifico regionale. Prima questo governo, ostaggio dell’ideologia grillina se ne andrà a casa e prima potremmo cominciare a parlarne seriamente". Questa la nota stampa del consigliere regionale Michele Mosca.