Dichiarazione Ambientale 2020: Webinar gratuito sul modello unico

Le Camere di Commercio piemontesi, coordinate da Unioncamere Piemonte e con il supporto di Ecocerved Scarl, offrono un webinar per fornire le istruzioni operative di compilazione della dichiarazione Modello Unico Dichiarazione ambientale 2020, che andrà presentata entro il 30 giugno.

Il corso verrà offerto in tre date differenti, selezionabili a scelta fra i partecipanti: mercoledì 20 maggio dalle 9,15 alle 13,15, venerdì 22 nello stesso orario e lunedì 25 dalle 14,15 alle 18,15.

Il relatore sarà Daniele Bucci, tecnico ambientale di Ecocerved, che parlerà dei soggetti obbligati alla dichiarazione, delle sanzioni, della struttura del MUD rifiuti speciali, delle modalità di compilazione, degli invii del MUD semplificato e telematico e della compilazione e presentazione del MUD rifiuti urbani.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro lunedì 18 maggio 2020 tramite Piattaforma Piemonte Desk ad uno dei seguenti link dedicati per ciascun seminario: per il 20 maggio http://piemontedesk.pie.camcom.it/scheda-webinar?id=4&p=1 , per il 22 maggio piemontedesk.pie.camcom.it/scheda-webinar; e per il 25 maggio http://piemontedesk.pie.camcom.it/scheda-webinar?id=6&p=1 .

Gli iscritti riceveranno via e-mail, un giorno prima del corso, il link per il collegamento.

Saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 200 utenti: si raccomanda di anticipare in fase di iscrizione eventuali quesiti da sottoporre al relatore all’indirizzo piemonte@ecocamere.it. Per altri quesiti specifici su gestione rifiuti, sottoprodotti/MPS, tracciabilità ed economia circolare è disponibile un help desk telematico al link https://www.ecocamere.it/helpdesk/piemonte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 011.5669262 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail economia.circolare@pie.camcom.it.