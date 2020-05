Dal Nord Ovest - Vigili del Fuoco recuperano 12 anatroccoli finiti sul balcone di un condominio

Particolare intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli nel primo pomeriggio di oggi, 16 maggio. Una squadra è intervenuta in via Machiavelli perché un germano aveva nidificato sul tetto di un condominio e i suoi anatroccoli erano finiti sul balcone di un cittadino al terzo piano. I Vigili hanno provveduto a recuperare i 12 piccoli liberandoli, insieme alla madre, in un corso d'acqua adiacente il palazzo.