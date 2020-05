Dal Nord Ovest - Incendio di un contatore del gas, Vigili del Fuoco in azione

Intervento dei Vigili del Fuoco di Varallo intorno alle 17 di oggi, 16 maggio, per l'incendio di un contatore del gas in seguito alla rottura di un tubo nel cortile di un abitazione di via Rolandi, a Quarona. L'incidente non ha coinvolto persone; le cause sono in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto, per le riparazioni del caso, il tecnico della rete gas cittadina, mentre gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza la tubazione danneggiata e delimitato la zona.