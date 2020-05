Fa incidente e viene ritrovato, sospese le ricerche del 59enne scomparso nel Basso Biellese FOTO VIDEO

Aggiornamento delle ore 8 del 15 maggio

È stato ritrovato l'uomo di 59anni che la scorsa notte è scomparso a bordo di una Fiat 500. Le ricerche sono finite nella serata di ieri, 15 maggio, quando l'uomo è finito fuori strada con l'auto: a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia battente, il 59enne ha perso il controllo del mezzo tra Cavaglià e Cerrione, andando a sbattere contro la vegetazione adiacente alla sede stradale. Trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in pericolo di vita.

Il fatto

È da stanotte che non si hanno più notizie di un 59enne residente a Cerrione. L'uomo si sarebbe allontanato volontariamente con la propria auto e da allora è calato il silenzio. Intorno a mezzogiorno di oggi venerdì 15 maggio è stato aperto il protocollo persone scomparse. Carabinieri, Vigili del Fuoco e volontari dell'Aib di Cavaglià stanno lavorando per cercare di localizzare lo scomparso.

L'Ucl (Unità di Comando Locale) si è posizionata a Cavaglià, zona di riferimento delle ultime cellule del telefono del 59enne. Nel pomeriggio sta anche sorvolando le pianura del basso Biellese anche il Drago, l'elicottero dei pompieri allertato dalla caserma di Biella. Le zone di ricerca comprendono anche Viverone e sopra il parco naturale della Bessa. Alle 15,30 di oggi non è comunque ancora stata individuata l'auto dello scomparso. Seguiranno aggiornamenti.