Maltempo, triplo intervento della Protezione civile di Biella in città

Questa mattina, 16 maggio, i volontari della Protezione civile Città di Biella, guidati dal geometra Maurizio Lometti, hanno effettuato vari interventi a seguito del maltempo di ieri sera e nella notte. Il primo intervento è stato effettuato in via Tollegno a causa di un allagamento della strada, per via di alcuni tombini ostruiti da vegetazione e detriti. A seguire nuovo intervento al parco del Bellone, dove si è reso necessario il taglio di una pianta caduta lungo la via di transito. Nelle prossime ore, sempre nel parco del Bellone dovranno essere abbattute altre piante pericolanti.

Ultimo intervento in strada Novella, dove nella notte è caduta una pianta di grosse dimensioni; qui è stato effettuato un sopralluogo esplorativo e si renderà necessario l’intervento di una ditta specializzata. "Ringrazio i ragazzi della Protezione civile - spiega il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giacomo Moscarola - che da un giorno all’altro passano dall’emergenza Covid-19 all’emergenza maltempo, i danni sono stati limitati ma gli interventi per la messa in sicurezza sono stati puntuali. Un grazie al geometra Lometti che da anni gestisce l’emergenza del Comune di Biella".