Consiglio a Candelo, la minoranza di Belossi contro Tartaglino: “Commenti razzisti e allusioni sulle nostre mozioni”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Quello di martedì 12 maggio è stato un Consiglio comunale molto lungo (oltre 6 ore di discussione) e altrettanto animato. Dopo mesi si è potuto discutere le interpellanze e mozioni presentate dalle minoranze e non solo, appena dopo la discussione di alcune variazioni di bilancio.

Tutte le mozioni sono state respinte dalla maggioranza: “Anche la nostra mozione che chiedeva di ricalcolare la Tassa Rifiuti – spiega il capogruppo Renzo Belossi - per le attività commerciali locali, relativamente al periodo di chiusura dovuto all'emergenza coronavirus, affinché gli esercenti non dovessero pagare anche per il periodo in cui non hanno prodotto rifiuti, perché chiusi per causa di forza maggiore, è stata bocciata dal Sindaco e della sua maggioranza. Ed è una delle cose che ci ha maggiormente urtato. Poteva essere un primo immediato aiuto sulla scia di quanto fatto da altri Comuni, senza dover attendere ancora, ma così non sarà”.

Prosegue il consigliere Fabrizio Ceria: “Ci è stato risposto che stanno valutando una serie più ampia di provvedimenti che interessino tutti, anche altre partite iva e non solo ristoranti, bar, parrucchieri e in generale chi ha chiuso forzatamente da due mesi. Dal nostro punto di vista, però, come ho spiegato in aula, l’emergenza è ora. Le attività hanno bisogno ora di sostegno, sono due mesi che viviamo l’emergenza Covid-19 ed oggi è tempo di dare risposte, non riservarsi altro tempo per decidere cosa fare e come intervenire. Si possono comprendere i tempi tecnici, ma la natura stessa di uno stato di emergenza richiede reattività, non lungaggini”.

Candelo Città Possibile ha incalzato la giunta durante il consiglio comunale affinché si attivi per costituire un fondo dedicato all'emergenza per famiglie, attività commerciali e produttive, visto che è stata dichiarata dal Sindaco questa intenzione. “Vigileremo sulla costituzione di questo fondo – conclude Belossi -, sugli interventi che verranno decisi e sulle finalità”. Molto dibattuto, poi, il tema dell'apertura della sala slot in Via Sandigliano a seguito delle interpellanze delle due minoranze.

Spiega Belossi: “A nostro avviso il Sindaco poteva fermare quell'apertura in quanto questa nuova sala dista meno di 500 metri dalla "Casa dell'Autismo", luogo sensibile in base alla legge regionale in materia. Bastava avere coraggio, quello che ha dimostrato di non avere il primo cittadino, e in base alla Legge regionale questa apertura poteva essere messa in discussione”. Prosegue il consigliere Ceria: “Ancora una volta si è scelto di non prendere posizione politica, demando il compito solo ai "tecnici", che non hanno adeguatamente approfondito l’articolo 5 della legge regionale, incluse le specifiche domande e risposte che la Regione ha fornito proprio per fugare dubbi su quali potessero essere le strutture per le quali rispettare le distanze. La Casa dell’autismo, pur non essendo un presidio sanitario o una struttura ricettiva per persone disabili, rientra tra le tipologie elencate negli approfondimenti. A cose fatte, e al momento ancora a parole, l’amministrazione ora sostiene che a breve impegnerà il consiglio sulla volontà che non si modifichi la legge regionale da parte dell’attuale giunta: un atteggiamento di facciata applicato ora che i buoi sono tutti fuori dalla stalla, ossia ora che con tutta probabilità le strutture in cui è possibile giocare d’azzardo in paese hanno saturato il territorio”.

Tra le tante mozioni discusse anche quella relativa alla modifica del regolamento Ztl del Ricetto. Commenta il capogruppo: “Siamo rimati stupiti da come la nostra mozione sulla modifica del regolamento ZTL del Ricetto sia stata gestita. Il documento chiedeva di far sì che le domande per avere l'autorizzazione non fossero gravate dalle marche da bollo per dare un segnale di sburocratizzazione e pur in presenza di una disponibilità da parte del nostro gruppo di ritirare la mozione per trovare una soluzione anche alternativa, - a seguito della proposta avanzata dal capogruppo di maggioranza di approfondire il tema in commissione a fronte del ritiro del documento - il Sindaco è intervenuto sulle parole della capogruppo Vallera e non l’ha accolta, trincerandosi dietro la totale impossibilità dettata dalle norme”.

Anche sul tema della viabilità, e in particolare della sicurezza stradale, da Via Campile ad altre strade note per questi problemi da tempo, al momento non rimane ben chiaro, neppure dopo la risposta dell’assessore Ansermino, quali saranno gli accorgimenti per ovviare alle problematiche rilevate. “E questo è ancor più grave – conclude Belossi - visto che il tema si protrae da parecchio tempo”. Durante la presentazione delle mozioni non sono mancate atteggiamenti irrispettosi da parte del consigliere di maggioranza Nicola Tartaglino che in un paio di occasioni ha manifestato un forte dissenso su alcune richieste della minoranza ma con toni che in un Consiglio comunale sono inaccettabili.

“Può non essere nelle intenzioni del consigliere Tartaglino fare in modo che il Comune provveda a sostenere i commercianti con una quota parte della Tari, ma sentirsi apostrofare dal consigliere, durante la discussione della mozione, che dobbiamo vergognarci per la richiesta e, cito, “di andare a chiedere i soldi ai comunisti, nostri amici, a loro volta amici dei negri”. Se l’opinione di Tartaglino che sia lo Stato a doversene fare carico è legittima, il tono e gli insulti razziali usati in aula prevaricano la normale dialettica. Ci saremmo aspettati che la maggioranza di cui fa parte dicesse qualcosa in merito e che, pur non avendolo fatto in aula, prenda le distanze da certi toni violenti e razzisti”.

È stato un consiglio molto lungo, ma non per tutti. A parte gli assessori lentamente, dall’ora di cena, i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato la seduta, tanto che il numero legato è stato garantito, ad un certo punto, dalle minoranze. Concludono Belossi e Ceria: “Ci aspetteremmo che la maggioranza guidata dal sindaco Gelone rispetti i lavori dell’aula anche quando questi si protraggono per diverse ore, nel rispetto di chi rimane e nel rispetto dei candelesi. Ieri siamo rimasti perché finalmente potevamo discutere le interpellanze ferme da mesi ed era nel nostro interesse, ma se la situazione dovesse ripetersi in futuro non garantiremo il numero legale ad una maggioranza pigra che diserta l’aula”.