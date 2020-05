Piano asfaltature: martedì riapre la strada Trossi ma da lunedì al via lavori in cinque vie centrali

Lavori in via Torino a Biella

La prossima settimana sarà cruciale per l’avanzamento cantieri del “piano asfaltature 2020” e del rifacimento cubettature.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su cantieri e viabilità in corso: - strada TROSSI (direzione Gaglianico): gli operai hanno concluso le operazioni di scarificazione e fresatura di tutto il tratto stradale dalla rotonda di Corso San Maurizio alla rotonda di viale de Andrè (rotonde escluse). Lunedì (in base alle condizioni meteo) è prevista la posa del nuovo manto stradale e da martedì pomeriggio la circolazione dovrebbe tornare regolare.

- corso RIVETTI: i macchinari utilizzati sulla strada Trossi si spostano in corso Guido Rivetti. A partire dalle 8,30 di lunedì mattina (18 maggio) sarà chiuso al traffico il tratto di strada intercluso tra l’accesso nella nuova sede Atap (esclusa) e corso Lago Maggiore (svincolo sul ponte della tangenziale). L’ordinanza di chiusura è valevole fino al 25 maggio, sarà posato il nuovo asfalto.

- via TORINO: gli operai hanno terminato la fase di rimozione dei cubetti che nel passato erano stati abbandonati sotto gli asfalti. Ora si avvia il lavoro per il livellamento della strada e a seguire la posa del nuovo tappetino: la consegna lavori è attesa per il 9 giugno.

- via LA MARMORA: sono terminati i lavori per la posa dei nuovi cubetti lungo la corsia nord e nella rotonda che conduce in via Pietro Micca. Conclusa la fase di assestamento, il tratto di viabilità tornerà aperto alla circolazione a partire da inizio della prossima settimana.

- via PIETRO MICCA: proseguono i lavori per la posa della nuova cubettatura. Il cantiere si sposterà nei prossimi giorni verso nord, fino al raggiungimento dell’incrocio con via Don Minzoni con un restyling generale del piano viabile.

- viale MATTEOTTI (carreggiata sud): la corsia sarà chiusa al traffico da mercoledì 20 maggio fino a termine lavori (circa una settimana) per il rifacimento dell’asfalto.

- via REPUBBLICA: nelle giornate del 18 e 19 maggio, al civico 55, per due giorni è prevista l’istituzione del senso unico alternato regolato da segnaletica mobile (no semaforo). Si tratta di un semplice intervento di manutenzione stradale.