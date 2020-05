Biella, un lettore: "Lavoro stradale di via Carta utile, peccato che non si voglia utilizzarlo"

Nuovo tratto di strada, continuazione di Via Pietro Carta Biella Chiavazza con collegamento a P.zza XXV Aprile nell'occhio del ciclone, appena conclusi i lavori di collegamento a seguito di un progetto della giunta Cavicchioli e portato a ultimazione da quella attuale del sindaco Corradino. La lettera firmata di un nostro lettore descrive cosa sta succedendo a Chiavazza: collegamento chiuso "per gli abitanti che oltre a pretendere di conservare un loro presunto privilegio, usano la stessa come se fosse una strada privata senza tenere conto del codice della strada". E "a capo della protesta" e relativa chiusura ci sarebbe, come scrive il lettore, "un assessore comunale".

La lettera. "Ben oltre un decennio fa era stato donato, da un cittadino l’appezzamento di terreno ubicato fra Via Pietro Carta e P.zza XXV Aprile con la condizione di creare il collegamento fra essi. Lo scopo era quello di togliere da una situazione di reale disagio le famiglie residenti in Via Carta, strada molto stretta facente parte del nucleo storico di Chiavazza. La strada aveva come via di accesso solo Via Rosazza e terminava in un cortile con il solo sfogo di un passaggio pedonale a fianco del vecchio lavatoio comunale. Il nuovo collegamento doveva facilitare e velocizzare gli interventi dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine, aprendo una via di uscita sulla Piazza XXV Aprile, favorendo, chiaramente, anche i residenti non più costretti a fare manovre complicate per entrare e uscire dalla angusta strada.

Dopo lunghe traversie la precedente amministrazione retta dal Sindaco Cavicchioli, si è fatta carico del problema; è stato riesumato e riadattato un vecchio progetto, è stato approvato, sono stati stanziati i fondi necessari, è stato indetto il bando di appalto ed infine è stata assegnata l’esecuzione dei lavori alla Ditta che si è aggiudicata l’appalto. Nonostante il cambio dell’amministrazione, i lavori sono stati portati avanti e sono terminati qualche giorno fa con esito particolarmente soddisfacente.

Abbiamo dovuto amaramente constatare che l’opera si sta rivelando inutile e il tratto non è stato aperto al transito perché, purtroppo, l‘attuale amministrazione ha deciso che il collegamento fra Via Pietro Carta e P.zza XXV Aprile non deve essere operativo, aperto a residenti e a mezzi di soccorso e ha collocato due enormi grossi jersey che sbarrano il passaggio (vedi foto allegate). A quanto pare gli abitanti delle palazzine dell’ex parco Vaglio Rubens di P.zza XXV Aprile hanno contestato l’apertura temendo di perdere la loro tranquillità.

Si precisa che questo collegamento genererà un esiguo aumento del traffico, il vero problema pare essere che gli abitanti di P.zza XXV Aprile, oltre a pretendere di conservare un loro presunto privilegio, usano la stessa come se fosse una strada privata senza tenere conto del codice della strada.

Invitiamo, a questo proposito, il Comandante dei Vigili Urbani a mandare talvolta qualche pattuglia per constatare la regolarità di certi posteggi, più che selvaggi. Spiace altresì constatare che a capo di questa protesta che ha generato questo mostro stradale ci sia un assessore comunale. Abbiamo sempre pensato che una Amministrazione Comunale debba avere come primo scopo il benessere di TUTTI i cittadini senza favorire un gruppo rispetto ad un altro, tutelando in primis la sicurezza dei cittadini stessi".