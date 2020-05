Riceviamo e pubblichiamo:

"In attesa del treno per Santhià delle 17.51 ho riscontrato che vicino al bar della stazione San Paolo di Biella si verificano pericolosi assembramenti di persone prive di mascherina e certamente non con la dovuta distanza sociale. Da medico prevedo che una quota di questi irresponsabili a breve occuperà presto dei preziosi posti in rianimazione. Invito le forze dell'ordine e la cittadinanza a vigilare".