Ordinare in sicurezza dal proprio smartphone: Con Visible Lab il menù digitale arriva anche nel Biellese VIDEO

Il menù digitale per le attività di ristorazione arriva anche nel Biellese, grazie alla formazione e professionalità di Visible Lab, la web agency di Biella. "In questo modo si evita il contatto con il menù cartaceo, un mezzo che potrebbe essere contagioso" spiega Giordano Platinetti di Visible Lab. "Il menù digitale è utilizzabile dal proprio cellulare attraverso un QR code o un link: senza registrarsi, ci si collega al menù dell'attività in questione, per poi ordinare sia per il servizio di asporto che di consegna diretta a casa propria".

Vista la situazione di emergenza, Visible Lab ha deciso di rendere gratuito il servizio per i primi 30 giorni: "Per noi è un grosso sforzo - conclude Platinetti - ma sappiamo di dover venire incontro alle aziende e perciò abbiamo deciso di dare un mese di prova gratuita".Una soluzione, quella del menù digitale, già utilizzata da numerose attività in tutta Italia, che unisce praticità e comodità al rispetto delle norme di sicurezza, sia per i ristoratori che per i clienti.

Per info: Visible Lab - Via Italia 21, Biella - 015 811092 - info@visiblelab.it - www.visiblelab.it