Pollone, al via lavori contro il dissesto idrogelogico

Nelle prossime settimane il Comune di Pollone metterà in cantiere opere di regimazione delle acque, allo scopo di assicurare terreni e strade contro il dissesto idrogeologico in zona Chiavolino e sulla strada per Occhieppo Superiore.

I lavori saranno realizzati grazie ad un contributo dell'Autorità d'Ambito, come spiega il sindaco Sandro Bonino: "Si tratta di un fondo di 190 mila euro che abbiamo ottenuto da Ato2 nel quinquennio 2014-2018".

Nella zona del Chiavolino gli interventi saranno due. Il primo sarà per raccogliere e convogliare le acque piovane, impedendo che l'area si allaghi in caso di forti precipitazioni. Il secondo per ripristinare il sistema idraulico del torrente Oremo, allo scopo di scaricare nello stesso torrente i flussi d'acqua provenienti dal Chiavolino. Mentre, sulla strada per Occhieppo Superiore, saranno realizzate sponde antitracimazione per sistemare gli argini dei torrenti Rio Ronco e Rio Magliaro.