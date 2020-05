Province "sparite" in emergenza, i sindaci biellesi: "Noi siamo soddisfatti della nostra"

"Dobbiamo rendere merito alla costante presenza della Provincia di Biella e in particolare al vicepresidente Emanuele Ramella Pralungo, che fin dall’inizio dell’emergenza si è fatto promotore e coordinatore di incontri settimanali con tutti noi sindaci. Questi incontri sono stati importantissimi per confrontarci costantemente, scambiandoci opinioni e modalità operative, e per consentirci di agire tutti allo stesso modo". Questo il messaggio della lettera firmata dai primi cittadini Paolo Maggia (Gaglianico), Francesca Guerriero (Borriana), Annamaria Zerbola (Cerrione), Enrico Casana (Massazza), Gianfranco Bosso (Pettinengo), Roberto Locca (Ponderano), Mauro Masiero (Sandigliano) e Cinzia Bossi (Verrone). Il loro intervento si riferisce agli articoli comparsi negli ultimi giorni su alcune testate locali, nei quali veniva fotografata la situazione, a livello nazionale, delle Province nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

"I contenuti degli articoli possono anche essere condivisibili - scrivono - considerato che sia in materia sanitaria che in materia di Protezione Civile, i due ambiti maggiormente sotto stress e direttamente coinvolti, esulino dalle competenze provinciali. La catena organizzativa individua, infatti, nel presidente della Regione quale massima autorità sanitaria sul territorio regionale e nei sindaci l’autorità sanitaria a livello locale. Medesimo approccio è stato mantenuto in ambito di Protezione Civile, dove però troviamo la Prefettura a coprire l’ambito sovracomunale".

“Spiace leggere questo tipo di articoli – aggiunge il vicepresidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo – perché se a livello nazionale potrebbe anche corrispondere alla realtà, per il Biellese non è così. Con i sindaci di un territorio piccolo, in cui sarebbe antipatico vedere approcci diversi da comune a comune, abbiamo condiviso le modalità di gestione dei voucher alimentari, affrontato la problematica degli spostamenti da comune a comune, ci siamo confrontati con l’azienda sanitaria riguardo le RSA. Insomma, sono davvero soddisfatto di tutto il lavoro fatto e non posso che ringraziare tutti i sindaci che hanno saputo affrontare tutto questo in maniera molto coesa, facendo sempre prevalere il bene e la tutela del cittadino, tralasciando approcci politico-partitici. E tutto questo è stato fatto e lo stiamo facendo senza che nessuno ci abbia attribuito alcunché, solamente per senso del dovere e per grande volontà nel cercare di soddisfare bisogni ed esigenze dei biellesi".

"Ci tenevo molto a precisare questo aspetto – conclude Ramella Pralungo – non perché qualcuno dica “bravo” al sottoscritto, ma perché dobbiamo dire “bravi” ai dipendenti della Provincia che hanno dimostrato di essere presenti e disponibili a dar seguito ad ogni iniziativa intrapresa, con grandi capacità di sapersi adattare ad ogni situazione. Inoltre, ancora una volta, il Biellese ha saputo dimostrare di andare oltre a quanto dovuto o richiesto e di essere sempre alla ricerca di quel qualcosa in più”.

Le diverse tematiche sono state affrontate anche insieme all'Asl, alla Prefettura, alle Associazioni di Categoria, ai Sindacati. "La Provincia ha anche creato un indirizzo mail apposito per l’emergenza - scrivono ancora i primi cittadini - al quale noi sindaci possiamo scrivere le nostre perplessità e/o richieste e la Provincia si interfaccia con l’Unità di Crisi Regionale. Insomma, possiamo dire di essere assolutamente soddisfatti di quanto abbia fatto la Provincia di Biella, che senza alcuna competenza specifica riguardo la situazione ha coinvolto tutti i sindaci inun’azione comune a completo beneficio e tutela del cittadino, indipendentemente dal comune di residenza: punto sul quale il vicepresidente Ramella Pralungo ha molto insistito e che noi sindaci abbiamo molto apprezzato e condiviso.

Crediamo che questo significhi molto e rappresenti in maniera chiara quanto il Biellese abbia saputo essere unito e muoversi all’unisono nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Quello che abbiamo attraversato e stiamo attraversando è un periodo complesso e delicato ma possiamo dire che abbiamo visto con chiarezza atteggiamenti positivi e propositivi da parte di tutti i sindaci, indipendentemente dalle appartenenze politico-partitiche. Di questo possiamo ringraziare

il vicepresidente Ramella Pralungo, che ha saputo andare oltre le competenze provinciali organizzando e coordinando tutti noi sindaci.

Forse - concludono - la competenza “del tenere unito un territorio” non è specificamente compresa all’interno di nessuna norma, ma forse dovrebbe esserlo, perché per noi ha funzionato davvero bene. Se le altre province non hanno agito come la Provincia di Biella, hanno perso una grande occasione".