Pettinengo, arrivate le mascherine della Regione. Bosso: "Le consegneremo in questo fine settimana"

In data 12 maggio 2020 sono arrivate dalla Regione Piemonte le previste protezioni individuali. Queste mascherine possono essere lavate fino a 10 volte con acqua e sapone.

Entro questo fine settimana verranno recapitate, per ogni famiglia, nella buca delle lettere a cura dei volontari Aib, Caritas, Alpini, Proloco Vaglio, Circolo Selve e singoli cittadini. Proseguono intanto fino al 31 maggio le donazioni in denaro presso la Biverbanca, donazioni che verranno utilizzate per alleggerire l’impatto economico/sociale delle persone meno abbienti. "Un grazie ai numerosi cittadini che hanno aderito fino ad ora all’iniziativa" commenta il sindaco Gianfranco Bosso.