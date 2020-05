Furia (Pd): "Il centrodestra piemontese gioca a scaricabarile con il Governo chiedendo una commissione d'inchiesta"

"Si apprende che la Lega in Piemonte ha sollecitato l'attivazione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui ritardi del governo in merito alla gestione del Covid-19. Il tentativo della destra piemontese di distogliere l'attenzione sulla cattiva gestione regionale dell'emergenza ha del patetico", dichiara Paolo Furia, Segretario regionale PD Piemonte.

"A proposito di tempismo, il capogruppo della Lega in Regione Preioni dimentica che le prime gare internazionali della Società di Committenza Regionale per camici, mascherine chirurgiche, ffp2 e altri dispositivi connessi all'emergenza è partita la seconda metà di marzo? Impossibile che se lo sia dimenticato, visto che probabilmente è da attribuire proprio a questo inspiegabile ritardo il fatto che i prezzi delle commesse siano nel frattempo lievitati e i prodotti arrivati siano in numero minore di quelli attesi"."La gara 39 di Scr, colpevolmente fatta a buoi scappati intorno al 20 marzo, prevedeva tra le altre cose l'acquisto di 2 milioni e mezzo di mascherine ffp2.

Non è ancora dato sapere quante effettivamente siano stato comperate, ma sappiamo, come sanno gli operatori sociosanitari sul territorio, che se in Piemonte fossero state davvero distribuite due milioni e mezzo di ffp2 la storia sarebbe stata diversa"."Sugli esiti delle gare del Piemonte in materia di dispositivi di sicurezza è intervenuta la magistratura con l'apertura di una indagine ad hoc. Su questo naturalmente non ci pronunciamo. Resta l'errore politico e di programmazione di essere arrivati tardissimo, a emergenza conclamata, a promuovere gli acquisti necessari"."Poiché questo è un terreno molto scivoloso, mi sento di sconsigliare al centrodestra piemontese di trascinarci in una specie di scaricabarile con il Governo, di cui nessuno sente il bisogno", conclude Furia.