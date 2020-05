EmbracEu, ciclo di incontri per una ripartenza sostenibile

Consulta regionale europea in collaborazione con l’Ufficio di Milano della Commissione europea, l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse) e Ires Piemonte hanno organizzato un ciclo di incontri interattivi sul web rivolti ad amministratori e funzionari degli enti pubblici piemontesi sulle opportunità dei fondi e dei finanziamenti europei per affrontare la crisi legata all’emergenza sanitaria, e per uno scambio sulle migliori procedure per una ripartenza sicura e sostenibile.

L’iniziativa EmbracEu parte il 14 maggio e si ripeterà con cadenza settimanale fino al 16 giugno: professionisti ed esperti della materia metteranno a disposizione le loro competenze per indirizzare ad un corretto utilizzo degli strumenti a disposizione per la ripresa.

“La Regione ha cercato di dare risposte immediate ad un evento imprevisto e imprevedibile - dice il consigliere Michele Mosca, delegato alla Consulta europea -. Ora che fase uno è terminata è necessario ripartire per tornare alla normalità ed è importante farlo sapendo come usare al meglio le misure e gli strumenti finanziari che vengono offerti dalle istituzioni ai vari livelli. In questo ciclo di incontri – ha aggiunto - ci sarà la possibilità di conoscere le opportunità legate al SURE, il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione dovuti all’emergenza, i finanziamenti previsti dalla BEI, la Banca europea per gli investimenti, e parleremo della nuova programmazione dei fondi strutturali, dei decreti governativi e delle misure di finanza straordinaria per la ripartenza. Un piccolo contributo che abbiamo voluto mettere a disposizione delle autonomie locali e che mi auguro possa essere di aiuto”.