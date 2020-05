Dl Rilancio, Pichetto (FI): "E' decreto toppa. Manca visione e strategia, da governo scelte assistenziali e ideologiche

"Più che decreto Rilancio sarebbe il caso di chiamarlo decreto Toppa visto che siamo di fronte a misure tampone, di durata limitata e quello che è ancora peggio produrranno effetti soltanto in un breve periodo. In una fase come questa sarebbe servito coraggio e visione per varare un provvedimento davvero capace di contrastare la grave recessione in atto nel nostro Paese".

Così il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio al Senato, Gilberto Pichetto Fratin e responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio. "La gran parte degli impieghi sono spostati sulla spesa una tantum che è apprezzabile nell'ambito di un decreto di emergenza, ma che diventa insufficiente all'interno di un provvedimento che vorrebbe rilanciare l'economia e il Paese. Ma a preoccuparci è che si continui lungo il solco di quella sinistra statalista e assistenzialista che preferisce puntare a soluzione ideologiche, come quella della regolarizzazione degli immigrati irregolari, piuttosto che avviare una seria azione di sburocratizzazione e riduzione della pressione fiscale. Forza Italia si augura che nel corso dell'esame parlamentare sia possibile agire per migliorare il provvedimento. Come sempre il nostro sarà un approccio costruttivo e positivo, ma temiamo che nuovamente il governo punti a procedere in maniera autoreferenziale. Sarebbe un errore, l'ennesimo", conclude il senatore Pichetto.