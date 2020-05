Degrado al Villaggio e Pavignano. Es Saket (Pd): "Vergogna, fogna che riversa nelle cantine da anni"

"Un degrado spaventoso, manca l'igiene, soprattutto in un momento come questo di emergenza Covid 19". La denuncia del consigliere comunale di minoranza del Pd a Biella, Mohamed Es Saket, sulla situazione ormai ingestibile in due zone dei rioni Pavignano e Villaggio La Marmora. Il reportage fotografico rende solo in parte l'idea perchè, se ci si reca sul posto, si riesce anche a catturare i cattivi odori.

Una parte di decadenza è al Villaggio, in pratica sulla strada trafficata che collega all'ospedale di Ponderano. Inoltre, in un paio di palazzine Atc adiacenti, "la fognatura è rotta da ormai due anni e le cantine vengono regolarmente allagate con un metro di liquido maleodorante" precisa Es Saket. E' chiaro che in una situazione dei forte degrado e a rischio sanitario, "le persone non riescono più a vivere. Il camion dello spurgo arriva regolarmente quasi tutte le settimane a aspirare il liquame. Pazzesco".

E ancora, a Pavignano, in un parcheggio sempre dietro le case Atc, "è allucinante cosa sia depositato, dai sacchetti di immondizia sparsi, alla plastica, ai vetri rotti fino alle auto in demolizione" incalza il consigliere del Pd. "Il decoro non deve comprendere solo il centro città ma anche i rioni. E' assolutamente necessario un intervento, non è possibile vivere in questo modo" conclude Mohamed Es Saket.

"Quando era stato riqualificato l'ex parco Robinson a Pavignano -commenta l'ex assessore Valeria Varnero-come Giunta avevamo pensato proprio di coinvolgere i residenti, una linea che si riversava sugli investimenti delle aree verdi. Sapevamo la situazione nello specifico e con questo nostro progetto cercavamo di migliorare la qualità di vita del rione ma nel giro di un anno si è nuovamente creata la situazione di abbandono totale. A tal proposito su questi episodi di degrado sia al Villaggio che a Pavignano, presenteremo un'interrogazione in consiglio comunale".