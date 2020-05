Coronavirus, Corradino: "Da lunedì al via i negozi. Bar e ristoranti dal 25" VIDEO

"Si sta allentando la morsa del lockdown". Il sindaco di Biella anticipa le decisioni di Governo e Regione che dalle 18,30 sono in videoconferenza. Come ha anticipato l'assessore regionale Marnati anche il nostro primo cittadino conferma le aperture dei negozi. Il tutto in attesa delle decisioni di Governo e Regione, attese nella serata. Ma a questo punto sembrano alquanto scontato queste date. "Da lunedì riapriranno negozi di ogni genere anche i parrucchieri e gli estetisti così come altri rispettando le norme Inail che sono state inviate alle categorie. Stiamo attendendo il decreto del Governo e della Regione. Il 25 di maggio toccherà a bar e ristoranti. I mercati probabilmente riapriranno da mercoledì con entrate regolamentate dagli uomini della Protezione Civile. Oggi lo abbiamo proposto a Cirio che ha accettato.

Lockdown terminato ma valgono le regole di prima, rispettando le distanze del metro e mezzo.