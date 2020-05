Candelo, interpellanze e mozioni in consiglio. All'ordine del giorno anche variazioni di bilancio

Trattazione di interpellanze e mozioni dei due gruppi di minoranza. Questo il centro del consiglio comunale che si è svolto lo scorso 12 maggio a Candelo. All'ordine del giorno c'era anche una variazione di bilancio in merito ad un contributo governativo ricevuto per la sanificazione degli uffici pubblici e la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui accesi nel passato con Biverbanca ed Istituto di Credito sportivo.

“Un'azione resa possibile grazie ad un accordo quadro fra Anci, Abi, Upi" spiega Lorena Valla, assessore alle finanze. "Aspettavamo ancora la risposta da FinPiemonte, giunta nella mattinata di oggi, di conseguenza questa azione permetterà un risparmio di euro 58'151.66 in totale. Come Amministrazione abbiamo subito voluto cogliere questa possibilità che ci permette di allentare la spesa corrente e di intervenire concretamente sul territorio. Con gli Uffici sto valutando ulteriori azioni volte a reperire immediate risorse da stanziare sul territorio”.

Infine, è stata approvata la delibera di approvazione del risultato d'amministrazione (597.300 euro) con la quale verranno realizzati vari lavori pubblici come spiegato sia in commissione territorio (svoltasi su piattaforma GoToMeeting lunedì 11.05) sia in seduta consiliare. Fra i vari lavori previsti: asfaltature strade; realizzazione parcheggio e sistemazione strada zona cimitero; lavori alla scuola media; sistemazione locali ex pro loco per spostamento ufficio Tributi e ritorno della Polizia Municipale in piazza Castello.

Interpellanze e mozioni della minoranza

Sono quattordici le interpellanze depositate dall'opposizione da novembre ad aprile: tra gli argomenti il gioco d'azzardo, la viabilità e l'illuminazione pubblica.

A seguito della proposta di una parte del Consiglio Regionale Piemonte di apportare modifiche alla L.R. 9/2016 di contrasto al gioco d'azzardo patologico, sono state presentate due interpellanze sul tema. Candelo per tutti essenzialmente al fine di conoscere l'orientamento di Sindaco ed Assessori sulla tematica mentre di diverso tenore quella di Candelo Città Possibile, che ha focalizzato la propria attenzione sull'esistente “sala slot” di via Sandigliano interpellando il Sindaco per sapere le ragioni dell'autorizzazione all'apertura. Preliminarmente deve evidenziarsi che non si tratta di una nuova apertura ma che l'esercizio è avviato da ottobre 2019.

Il Sindaco Gelone, perfettamente in linea con la volontà della maggioranza, ha espresso la contrarietà a che vengano apportate modifiche alla legge regionale ed ha spiegato che l'autorizzazione all'apertura è stata concessa in ossequio al disposto legislativo. Nelle vicinanze del locale non ci sono luoghi che potessero essere legittimamente classificati “sensibili”. Erika Vallera, capogruppo Candelo nel Cuore: “E' un tema delicato sul quale l'attenzione deve essere alta ma senza scordare che, in assenza di una legislazione diversa, la discrezionalità dei Comuni è fortemente limitata. La possibilità per un Ente di individuare luoghi sensibili, ulteriori e diversi da quelli previsti dalla legge, trova scarsa attuazione pratica dovendo al contempo bilanciare gli interessi in causa, tutelare l'Ente (e quindi i cittadini) dal dover poi affrontare i costi di assistenza legale dinnanzi all'impugnazione del privato che si sia visto negare l'apertura. Alla luce di quanto detto pertanto il nostro gruppo consiliare, fermo nel sostenere l'importanza e la necessità della lotta al gioco d'azzardo, ritiene corretta, poiché applicativa della legge, la scelta adottata a suo tempo dall'amministrazione comunale”.

Oggetto di discussione in aula anche la viabilità e l'illuminazione pubblica. L'assessore Michele Ansermino, nel dare risposte ai quesiti delle interpellanze sul punto, ha illustrato i prossimi interventi di implementazione dell'illuminazione pubblica (ad esempio, saranno posizionati nuovi punti luce nelle zone del cimitero all'altezza della fermata autobus; via San Sebastiano, via San Lorenzo, via Garibaldi) e ha fatto presente che ogni disservizio è sempre stato prontamente segnalato e risolto. Anche con riferimento all'illuminazione del campanile di San Lorenzo, oggetto di interpellanza del Consigliere Tartaglino, il Sindaco ha fatto presente che nessuna lamentela è giunta da parte dei residenti di San Lorenzo, né dal Don o dall'oratorio.

In ogni caso è già stato fatto un sopralluogo in data 06.02.2020 da parte degli Uffici Comunali e anche ad Enerbit si è richiesto una ulteriore valutazione. Si valuterà, se necessario, di procedere con una modifica nella struttura a sostegno del faro illuminante per focalizzare meglio il fascio luminoso. Non si ritiene comunque in alcun modo problematica l'attuale illuminazione e, di conseguenza, tale intervento non riveste carattere prioritario.

In risposta all'interpellanza avente ad oggetto “il fondo produttività dei dipendenti” l'assessore Lorena Valla ha spiegato che il Comune di Candelo non ha dato incarico allo studio legale Tamassia di verifica del fondo di produttività dei dipendenti del Comune ma semplicemente al professionista è stato affidato il servizio di tutoring in materia nella forma di aggiornamento formativo. L'assessore Valla ha poi fatto un breve excursus storico: “Nel 2015, a seguito di una verifica a livello generale del fondo incentivante, effettuata su richiesta dell’Amministrazione Comunale, erano state riscontrate alcune anomalie. Da ciò si è deciso per un'analisi più approfondita con intervento consulenziale. Si è deciso quindi per un ricalcolo dei fondi incentivanti a decorrere almeno dall’anno 2004. E' stato affidato alla ditta DASEIN s.r.l. di Torino l’incarico per la ricostruzione del fondo risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività del personale non dirigente. Nel Novembre 2016 la ditta incaricata del ricalcolo ha relazionato il lavoro svolto considerando gli anni dal 1999 al 2015. Segnalo che l'Ente ha agito in autotutela. Inoltre il Decreto Salva Roma consente sia di evitare ai dipendenti la ripetizione delle somme erroneamente percepite sia di non assoggettare l'Amministrazione a procedure giudiziali per danno erariale”.

Sull'RSA “La Baraggia”: già da tempo risolto il dubbio che aveva provocato l'interpellanza del gruppo Candelo per tutti, con la quale chiedeva ragioni di presunti aumenti dei costi a carico degli ospiti. Nell'immediatezza dei fatti, inizio dicembre, il Sindaco Gelone aveva chiarito con la nuova gestione della RSA di Candelo e nessun aumento era stato applicato. Nello specifico, in tali circostanze si parlava di un presunto aumento sui costi del servizio lavanderia. Paolo Gelone, Sindaco: “In quell'occasione mi sono subito attivato per dialogare con i vertici della cooperativa, a seguito del quale sono stati esclusi ulteriori costi a carico dell'utenza. Della gestione è responsabile la società Punto Service ma il dialogo è strumento vincente per avvicinare le rispettive legittime istanze tra società e Comune. Attraverso il confronto, che proseguirà anche per il futuro, permane l'impegno a tutelare tutti gli ospiti”.

Sugli insoluti Seab il vice sindaco Gabriella Di Lanzo ha spiegato che il Comune di Candelo non ha debiti verso Seab poiché negli anni citati dalla minoranza nell'interpellanza era direttamente Seab SpA a fatturare quindi non esiste alcun debito fra Ente e Seab. “Per quanto riguarda un'ipotesi di risanamento quando si vedrà consuntivo 2019 e piano industriale, se sarà necessario lo si farà in quota parte. E' stato realizzato un fondo con l'avanzo libero di euro 100.000 utilizzabile anche a tal fine.”

L'assessore Michele Ansermino, rispondendo all'interpellanza del gruppo Candelo per tutti, ha poi spiegato che la Polizia locale è stata dotata dal 23.03.2020 di DPI. I controlli effettuati dal 12/03 sono stati fatti 60 pattugliamenti sul territorio, 222 soggetti controllati. 65 controlli esercizi commerciali, 7 al mercato, 6 alle poste come richiesto da Poste italiane. Quotidianamente svolti servizi di controllo specifico su esercizi commerciali. La Polizia municipale si è occupata anche della formazione di base dei nuovi volontari di protezione civile.

Bocciate, infine, le cinque mozioni. Nel votare contro alla mozione avente ad oggetto la necessità di apposizione di marca da bollo sull'autorizzazione alla ZTL Ricetto, la maggioranza Candelo del Cuore ha spiegato che si tratta di una modifica non possibile per legge. Erika Vallera, capogruppo maggioranza: “Si tratta purtroppo di un importo che non viene introitato dall'Ente ma che va direttamente nelle casse comunali. Gli Enti che hanno potuto procedere con una semplice autodichiarazione in luogo dell'istanza in bollo lo hanno potuto fare perché avevano esternalizzato a terzi la gestione dell'area oggetto di ZTL. Questo per il Comune di Candelo non è possibile. Parecchie valutazioni erano già state fatte insieme all'assessore Ansermino e agli Uffici per poter evitare il costo delle marche da bollo ma non era stato fattibile per le ragioni dette. Non poter accogliere una richiesta, che corrispondeva anche alla nostra volontà, dispiace ma la legge è chiara sul punto”.

Stessa sorte per la mozione di ricalcolo della TARI per gli esercizi commerciali rimasti chiusi in questo periodo. Ha spiegato il Sindaco Paolo Gelone: “La mozione è condivisibile nel principio. Questa Amministrazione intende supportare le attività commerciali e produttive sulla base di protocolli omogenei concordati con l'Assemblea dei Sindaci. Al fine di evitare sperequazioni sul territorio provinciale. Al momento sono al vaglio ipotesi di sospensione o di contribuzione che verranno formalizzate in appositi documenti”.