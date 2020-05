Biella, nuovi orari da lunedì 18 maggio per il comune di Biella. Ecco tutte le informazioni

I nuovi orari rimarranno in vigore fino al 31 luglio Gli uffici comunali sono aperti dal 18 maggio 2020, con i seguenti orari:

Uffici di Palazzo Oropa, sede Municipale, via Battistero 4 (centralino 015.35071)

Da lunedì a venerdì - dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 14,15 alle 15,15 - Sabato: Stato civile - dalle 9,30 alle 10,30 - solo per denunce decessi- Le concessioni cimiteriali di competenza dell’Ufficio contratti vengono trattate esclusivamente in modalità on-line (contratti@comune.biella.it)- L’Ufficio elettorale è aperto al pubblico su appuntamento (tel. 015.3507336 – 015.35071).

Uffici Palazzo Pella, sede decentrata, via Tripoli 48 - Settore Polizia Locale - Mail: p.municipale@comune.biella.it - Telefono: 015.3507228 (Sala operativa) – lunedì, martedì, mercoledì, venerdì - dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00 - giovedì dalle 8,00 alle 17,00 -.

Gli altri uffici sono aperti al pubblico e ricevono solo su appuntamento scrivendo via mail o chiamando il centralino: 015.35071

- Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio - Mail: ediliziapubblica@comune.biella.it - ediliziaprivata@comune.biella.it - patrimonio@comune.biella.it

- Settore Programmazione Economico Finanziaria -Mail: daniele.lanza@comune.biella.it Tributi: clara.gioeli@comune.biella.it - Settore Servizi Sociali - Mail: servizisociali@comune.biella.it - Settore Polizia Urbana e Attività Produttive - Mail: poliziaurbana@comune.biella.it - attivitaeconomiche@comune.biella.it

Protezione Civile: corso Guido Alberto Rivetti 4 - È possibile telefonare per informazioni al numero 015.8554511

L'amministrazione comunale ricorda che: al pubblico è consentito accedere agli sportelli in numero contingentato secondo le indicazioni fornite dal personale addetto. E’ fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’interno degli uffici. Durante l’attesa all’esterno degli uffici sono vietati gli assembramenti e deve essere mantenuta la distanza tra le persone di almeno un metro.

In ogni caso, si raccomanda di non recarsi presso gli uffici al solo scopo di richiedere informazioni. queste devono essere richieste esclusivamente via telefono o via mail ai recapiti indicati sul sito internet www.comune.biella.it oppure per il tramite del centralino (tel. 015.35071).

La presente disposizione avrà efficacia fino al 31 luglio prossimo venturo compreso fatte salve diverse indicazioni.