Biella, il consiglio comunale ai tempi del Coronavirus si terrà al Teatro Sociale

E’ convocato per martedì 26 maggio, in seduta ordinaria, il consiglio Comunale di Biella. La seduta si svolgerà presso il TEATRO SOCIALE VILLANI per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il consiglio comunale sarà a porte chiuse, la pubblicità sarà assicurata dalla diretta televisiva su ReteBiella e in streaming attraverso i canali istituzionali. La seduta si aprirà alle 14,30 e saranno trattate le 16 interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari. La discussione sulle interrogazioni terminerà alle 15,30 e ci saranno in agenda dodici punti all’ordine del giorno.

I lavori si chiuderanno alle 22, ma con espressa riserva di proseguire anche dopo tale ora, e quindi ad oltranza, fino a quando non saranno concluse le operazioni di voto dei primi undici punti iscritti all’ordine del giorno. Si rammenta l’obbligo di: - distanziamento tra le persone di almeno un metro - obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’interno di luoghi chiusi aperti al pubblico.

L’ordine del giorno:

- INTERROGAZIONI

AFFARI GENERALI – SURROGAZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 130 DEL 30.03.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - EMERGENZA COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA – ADOZIONE”

RAGIONERIA – APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2020 - (VB3/2020)

RAGIONERIA – RINEGOZIAZIONE PER L’ANNO 2020 DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI – ADESIONE

TRIBUTI – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 NUOVA IMU INTRODOTTA DALLA L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 739 A 783TRIBUTI – SOSPENSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

URBANISTICA – VARIANTE PARZIALE N. 1/2018 AL P.R.G.C. ART. 17, C. 5°, L.R. 56/77 E s.m.i. – APPROVAZIONE

URBANISTICA – PROPOSTA D'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO NEL TERRITORIO COMUNALE EX L.R. N. 2/2009 E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL P.R.G.C.

LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE S.R.L.

MOZIONI

Qualora l’evolversi della situazione sanitaria impedisse di tenere la seduta Consiliare presso il Teatro Sociale Villani, la stessa deve intendersi fin d’ora convocata, nel medesimo giorno ed alla medesima ora, in video-conferenza.