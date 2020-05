Azzolina risponde alla lettera dell’allieva del Bona: “Fidatevi di noi. Siamo al lavoro per centri estivi e scuola a settembre”

La scorsa settimana il quotidiano Newsbiella.it aveva pubblicato la lettera di una studentessa biellese di 17 anni dell’Istituto Bona di Biella (clicca qui) all’indirizzo del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. In questi giorni, è arrivata la risposta del ministro.

Questo il testo:

“Cara,

ti ringrazio per la lettera pubblica che mi hai scritto. Hai dimostrato molta sensibilità e maturità, affrontando aspetti diversi e molto profondi della vita che questa emergenza sanitaria ci sta imponendo. Una vita diversa. Fatta di molte restrizioni e anche di opportunità che tu stessa hai sottolineato, come quella di poter stare di più a casa, accanto a chi ci vuol bene, come la famiglia. La tua lettera parte dal tema della didattica a distanza. Sono contenta che tu mi dica che stia andando bene. La didattica a distanza non potrà mai sostituire le lezioni in presenza, ma in questi mesi è stata una risorsa importante.

Non sono mancati i problemi, al Ministero lo sappiamo. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il mondo intero sta attraversando un’emergenza imprevista e imprevedibile che ha sconvolto le nostre abitudini. Sono orgogliosa di come la scuola ha reagito, deve esserlo anche il Paese. Per questo mi unisco al ringraziamento che hai fatto ai docenti e che estendo a tutto il personale scolastico e alle famiglie, che sono state al vostro fianco. Credo che genitori e insegnanti abbiano riscoperto i reciproci ruoli in questo periodo e abbiano visto l’impegno gli uni degli altri. Questo migliorerà i rapporti scuola-famiglia. Ed è un bene. Ne usciremo migliori. Come Governo abbiamo cercato di lavorare velocemente per dare risposte su molti fronti. Non è stato facile.

L’emergenza ha avuto uno sviluppo progressivo, che abbiamo dovuto seguire passo dopo passo, guardando ai dati epidemiologici. Chiudere le scuole è stato dolorosissimo, ma questo ci ha consentito di salvare molte vite umane. Dobbiamo esserne consapevoli. Personalmente ho subito spinto perché si facesse didattica a distanza: era fondamentale per non lasciarvi soli. Abbiamo poi stanziato 165 milioni per migliorarla, per far comprare tablet e pc per i ragazzi meno abbienti. Ora stiamo agendo, sempre come Governo, su strumenti di supporto per chi deve tornare a lavorare, per le famiglie: bonus per le baby sitter e congedi sul lavoro che consentano ai genitori di seguirvi e stare con voi finché la scuola non riaprirà del tutto. Al contempo siamo impegnati per garantire servizi ai bimbi piccoli questa estate, quelli che tutti chiamiamo centri estivi. E lavoriamo per settembre, perché possiate riprendervi le vostre aule, in sicurezza.

Voi studenti siete il mio pensiero fisso, la scuola è per voi. E vogliamo farvi tornare alla vostra vita normale. Lo vogliamo più di ogni cosa. Questo ritorno alla normalità passa anche dalla chiusura di questo anno scolastico. Da una valutazione che terrà conto degli ostacoli di questi mesi. Dovete stare tranquilli e fidarvi di noi e dei vostri docenti. Vogliamo che ogni ragazzo possa essere messo nelle condizioni di dare il meglio. Per ritrovarci a settembre e ripartire tutti insieme, ancora più uniti. Buono studio!

Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione”.