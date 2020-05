Assessore Marnati spara su Facebook le aperture di bar, ristoranti ed estetiste ma la Presidenza frena: "Non è ancora ufficiale"

Abbiamo appena deciso in giunta le date delle aperture:Lunedì 18 maggio tutti i negoziLunedi 18 maggio estetisti, parrucchieri 19 maggioLunedì 25 maggio bar e ristorantiA comunicarlo sul suo profilo Facebook l'assessore regionale Matteo Marnati. Anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni lo annuncia, con un video sul suo profilo Facebook.

Dall'ufficio di Presidenza della Regione frenano: "E' appena iniziata la conferenza governo-regioni. E' ancora tutto da stabilire. Si tratta di una riflessione della Giunta sulla quale per ora non ci sono conferme. Auspichiamo di avare l'ufficialità già in serata, al più tardi domani mattina".

Nel frattempo, sotto il post di Marnati, tanti i commenti pieni di rabbia rispetto ad una comunicazione tardiva e comunque non ancora ufficiale, oltre al fatto che c'è la difficoltà a reperire i materiali necessari per la ripartenza: "Ma di cosa stiamo parlando??!!?!? Come potete comunicare una cosa così!!! Adesso siamo tutti fermi i fornitori sono senza materiali ed è da più di mese che ho ordinato il tutto per partire... E ancora non arriverà fino al fine della prossima settimana".

E ancora: "Potevate aspettare fino a domenica sera per dirlo! Siamo passati dal 1 giugno, al 25 maggio al 19 maggio..ma ve ne rendete conto?"

Al momento, quindi, queste date sono quanto proporrà il Piemonte, ma non c'è nulla di certo a parte la riapertura dei negozi il prossimo lunedì, come stabilito già da due settimane.