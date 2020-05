Biella, il gruppo consiliare del Pd risponde a Cristina Patelli: "Costruisce polemica dove non necessita"

"La deputata Cristina Patelli costruisce una polemica dove non è necessario. La nostra interrogazione sulla scuola, che di polemico non aveva nulla né nelle intenzioni né nelle modalità, è nata da uno spirito propositivo e dalla volontà di tradurre in atti pratici il nostro indirizzo politico sul tema della riapertura delle scuole. Inoltre il taglio dell’interrogazione, magari la deputata non ha letto con attenzione, va a toccare competenze specifiche del Comune, come i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali scolastici, la sanificazione e il monitoraggio dell’accesso al diritto all’istruzione di tutti i suoi cittadini, anche adulti. Infine notiamo con dispiacere che le risposte non siano arrivate dall’Assessora Gabriella Bessone e a questo proposito cominciamo a interrogarci sulle motivazioni reali, ma dalla deputata Cristina Patelli che nulla c’entrava con l’interrogazione. A questo punto ci chiediamo chi voglia davvero apparire sulla stampa".

La nota stampa è a firma dei Consiglieri PD Biella Manuela Mazza, Marco Cavicchioli, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi.