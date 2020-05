Tessile e moda, la Provincia cerca un membro per l'Istituto Tecnico Superiore

La Provincia di Biella, fondatore dell'Istituto Tecnico Superiore per le "Nuove tecnologie per il Made in Italy: sistema moda - tessile, abbigliamento e moda", insieme ad ITIS "Quintino Sella", Città Studi, Unione Industriale, Politecnico di Torino e Camera di Commercio Biella Vercelli, cerca un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

A questo scopo, la Provincia ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse all'incarico. Le candidature, corredate da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere sui modelli predisposti dall'ente, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it , entro e non oltre le 12 del prossimo 15 giugno.

All'atto della domanda, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o provinciali, non rientrare nelle cause ostative alla candidatura e di ineleggibilità previste dal Testo Unico sugli Enti Locali, non trovarsi in situazioni di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire incarichi presso pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico, e non abbianio chiuso in perdita tre esercizi consecutivi nel caso abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi.

Inoltre, i candidati dovranno documentare di aver acquisito, sulla base di rilevanti esperienze nel campo, la necessaria competenza tecnica e amministrativa per ricoprire il ruolo di Consigliere del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, che sarà svolto a titolo gratuito ed avrà durata illimitata.

L'avviso pubblico è disponibile sul sito internet www.provincia.biella.it . Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare in Provincia (0158480793 - 015480721) .